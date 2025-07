Dati Istat Paolo Capone Leader UGL | Crescita occupati è segnale positivo per il mercato del lavoro

I dati Istat appena diffusi offrono uno spiraglio di speranza per l’economia italiana: con oltre 80mila occupati in più a maggio rispetto ad aprile e un incremento annuale di 408mila, il tasso di occupazione tocca il 62,9%, livello mai visto dal 2004. Questo trend positivo segnala una ripresa concreta e invita a guardare con ottimismo al futuro del mercato del lavoro. È un momento di svolta che potrebbe aprire nuove opportunità per aziende e lavoratori italiani.

"I dati Istat diffusi oggi rappresentano un segnale positivo per il mercato del lavoro italiano: con 80mila occupati in più a maggio rispetto al mese precedente e un incremento complessivo di 408mila unità su base annua, il tasso di occupazione sale al 62,9%, raggiungendo livelli record dal 2004.

