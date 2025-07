Colpaccio Juventus | il primo acquisto è a costo zero

Colpo da maestro per la Juventus: il primo acquisto 232 a costo zero sta per arrivare, rafforzando il reparto offensivo di mister Igor Tudor. Mentre l’eliminazione dal Mondiale per Club sembra ormai un ricordo lontano, i bianconeri si concentrano sul mercato con determinazione. In questo scenario, la Vecchia Signora sarebbe riuscita a venire a…

La Juventus si prepara a regalare a mister Igor Tudor un nuovo centravanti di spessore: arriverà in bianconero a costo zero. L’eliminazione dal Mondiale per Club è già finita nel dimenticatoio in casa Juventus. Archiviato il ko agli ottavi del torneo FIFA contro il Real Madrid, la società bianconera nelle ultime ore si è riversata con foga sul mercato, intensificando alcune operazioni. In tal senso, la Vecchia Signora sarebbe riuscita a venire a capo di un colpo a costo zero. Nuovo bomber per Tudor: arriva a parametro zero. Il primo colpo targato Juventus in questa finestra di mercato prende il nome dello svincolato Jonathan David. 🔗 Leggi su Rompipallone.it © Rompipallone.it - Colpaccio Juventus: il primo acquisto è a costo zero

In questa notizia si parla di: juventus - costo - zero - colpaccio

Sesko Juventus, caccia aperta all’attaccante del Lipsia: club interessati e costo della potenziale operazione. I dettagli - La Juventus è in cerca di rinforzi per il prossimo mercato estivo, con Benjamin Sesko del Lipsia sotto i riflettori.

Così, de botto, la Juve ha chiuso per il nuovo attaccante nella notte Come riportato da Fabrizio Romano, i bianconeri hanno trovato l’accordo con Jonathan David, che arriverà a parametro zero. Buongiorno così Vai su Facebook

Crollo Juve, Gaich manda in estasi il Benevento: 0-1!; Non solo David: colpo a zero per Milan e Juve; Sportmediaset - Osimhen, Juve in attesa di capire se potrà tentare il colpaccio.

Juventus, un nuovo colpaccio a costo zero? - Tra le varie doti internazionalmente riconosciute alla Juventus, c'è quella dei 'colpacci' di Calciomercato. Lo riporta it.blastingnews.com

Juventus, Giuntoli prepara il colpaccio in attacco a parametro zero - MSN - Juventus, Giuntoli si sta già muovendo per il prossimo mercato estivo e sta pensando a un grande colpo in attacco a parametro zero: ecco chi è. Come scrive msn.com