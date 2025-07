Gli Usa sospendono alcune forniture di armi e missili all’Ucraina Paura di restare senza scorte La Russia esulta

Gli Stati Uniti sospendono alcune forniture di armi e missili all'Ucraina, alimentando timori di scorte esaurite e facendo esultare Mosca. Mentre la guerra si intensifica, il supporto occidentale si rivela decisivo per mantenere alta la resistenza ucraina. Resta da chiedersi: quali scenari si apriranno se le forniture continueranno a diminuire? La risposta può fare la differenza per il futuro del conflitto e la stabilità europea.

Roma, 2 giugno 2025 – Per fare la guerra servono le armi, per vincerla, generalmente, occorrono equipaggiamenti (al netto delle strategie che possono fare la differenza) migliori rispetto a quelli del nemico. E se l’Ucraina finora ha retto l’urto delle forze armate russe lo si deve agli aiuti militari arrivati dall’Occidente: Europa e Usa in primis. 'Ipotesi di un altro sistema di difesa da Germania o Grecia' Un sostegno militare all’Ucraina che però, con l’arrivo di Trump, ha incominciato a vacillare. E ora gli Stati Uniti hanno interrotto alcune consegne di armi all'Ucraina, compresi i missili antiaerei. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Gli Usa sospendono alcune forniture di armi e missili all’Ucraina. “Paura di restare senza scorte”. La Russia esulta

In questa notizia si parla di: armi - ucraina - sospendono - alcune

L'Italia invierĂ nuove armi all'Ucraina - L'Italia intensifica il proprio supporto all'Ucraina, annunciando l'invio dell'undicesimo pacchetto di aiuti militari.

Gli Stati Uniti hanno sospeso l’invio di alcune armi all’Ucraina, tra cui i fondamentali missili Patriot per la difesa: la scelta per evitare che le scorte diventino insufficienti, ma che ha l’effetto di un via libera a Putin Vai su X

#Ucraina. Davanti al gruppo di contatto #NATO, #Zelensky bolla come inutili negoziati in corso. Sui colloqui ora torna ad aleggiare lo spettro delle armi atomiche. #Tg1 Perla Di Poppa Vai su Facebook

Gli Stati Uniti sospendono le forniture di alcune armi all’Ucraina; Gli Stati Uniti hanno sospeso l’invio di alcune armi all’Ucraina; Ucraina, Stati Uniti bloccano consegna di alcune armi. Casa Bianca: «Al primo posto interessi Usa.

Ucraina, gli Usa bloccano la fornitura di alcune armi. Kiev convoca l'incaricato d'affari - Gli Stati Uniti hanno dichiarato di voler bloccare alcune spedizioni di armi all'Ucraina, promesse durante l'amministrazione Biden. msn.com scrive

Gli Stati Uniti sospendono le forniture di alcune armi all’Ucraina - Il 1 luglio gli Stati Uniti hanno annunciato di aver sospeso le forniture di alcune armi all’Ucraina, esprimendo preoccupazione per la riduzione delle proprie scorte, in un momento in cui la Russia st ... Si legge su internazionale.it