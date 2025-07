SANTA MARIA DI SALA VENEZIA | 3P VERNICIATURE FESTEGGIA 50 ANNI DI ECCELLENZA ARTIGIANA

Da 50 anni, 3P Verniciature a Santa Maria di Sala incarna l’eccellenza artigiana veneta, unendo tradizione e innovazione con passione e dedizione. Questa storica azienda dimostra che, in un mondo dominato dalla tecnologia, il tocco umano e l’occhio attento degli esperti sono irrinunciabili. Per celebrare questo importante traguardo, hanno deciso di condividere il loro patrimonio di competenza e creatività con tutti noi, regalando un esempio di eccellenza italiana.

"Preferiamo le mani e gli occhi dei nostri operatori ai robot" – La filosofia della storica azienda veneta che celebra mezzo secolo di attività Santa Maria di Sala (VE) – 3P Verniciature spegne 50 candeline e lo fa celebrando una storia fatta di passione, artigianalità e continua innovazione. L'azienda, specializzata nella verniciatura a liquido conto terzi, ha voluto condividere questo importante traguardo con collaboratori, clienti e rappresentanti delle associazioni di categoria. Fondata nel 1975 come Carrozzeria 3P snc a Dolo, l'impresa ha saputo rinnovarsi nel tempo fino a diventare un punto di riferimento nel settore della verniciatura industriale.

