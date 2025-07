Ucraina | Kiev da Usa nessuna comunicazione ufficiale su stop armi

In un clima di incertezza internazionale, l'Ucraina resta in attesa di chiarimenti ufficiali sugli aiuti militari statunitensi. Mentre i media parlano di sospensioni o revisioni, il governo di Kiev sottolinea di non aver ricevuto comunicazioni ufficiali in merito. La situazione rimane complessa e in evoluzione, con il futuro delle forniture di difesa che potrebbe dipendere da sviluppi ancora da definire. La domanda che sorge spontanea è: quale sarà il prossimo passo?

Milano, 2 lug. (LaPresse) – “L’Ucraina non ha ricevuto comunicazioni ufficiali relative alla sospensione o alla revisione dei calendari di fornitura dell’aiuto alla difesa concordato, pertanto ci basiamo sui dati effettivi e verifichiamo i dettagli relativi a ciascun elemento della fornitura”. È quanto ha fatto sapere in una nota il ministero della Difesa ucraino, commentando le notizie sulla sospensione da parte degli Stati Uniti all’invio di alcune armi a Kiev, fra cui missili di difesa aerea. “La parte ucraina ha notato che ci sono stati dei ritardi nella consegna di alcuni elementi dei pacchetti di aiuto alla difesa già assegnati dagli Stati Uniti e sta cercando di capire come stanno davvero le cose”, ha aggiunto il Ministero, sottolineando di aver “chiesto un colloquio telefonico con i colleghi statunitensi per ulteriori chiarimenti”. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Ucraina: Kiev, da Usa nessuna comunicazione ufficiale su stop armi

