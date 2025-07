Usa stop alle armi all’Ucraina la Russia esulta per l’assist | Così guerra finirà prima

La decisione degli Stati Uniti di sospendere alcune forniture di armi all’Ucraina ha suscitato reazioni contrastanti nel panorama internazionale. Da un lato, la Russia esulta per l’assist ricevuto, dall’altro, l’Ucraina si trova a dover affrontare nuove sfide in un contesto già complesso. Questa mossa potrebbe influenzare profondamente l’equilibrio del conflitto e le sorti della regione. Ma quali sono realmente le implicazioni di questa scelta?

L'Ucraina si trova ad affrontare una nuova crisi. La decisione del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, di sospendere l'invio di alcune tipologie di armi all'esercito di Kiev potrebbe creare una serie di difficoltà al Paese invaso dalla Russia. Lo ha confermato una fonte militare ucraina, chiarendo che la sua Nazione dipende ancora fortemente dalle

