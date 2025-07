Gente che vomitava a bordo e in preda allo shock | la disavventura dei passeggeri di un volo Ryanair

Una disavventura che nessuno avrebbe voluto vivere: passeggeri di un volo Ryanair da Trapani a Roma Fiumicino hanno affrontato ore di tensione, con alcuni che hanno vomitato a bordo e altri in preda allo shock, dopo che il velivolo è rimasto bloccato sulla pista a causa di un problema tecnico. Un episodio che mette in discussione la gestione delle emergenze e il comfort dei viaggiatori, lasciando tutti con il fiato sospeso fino alla ripresa del volo.

Disavventura per un gruppo di passeggeri di un volo Ryanair, che è rimasto bloccato all’aeroporto di Trapani per un problema tecnico. A raccontare quanto accaduto a bordo è stato uno dei passeggeri a Today. Secondo quanto ricostruito, l’aereo doveva partire alle 19:10 per Roma Fiumicino. Dopo le procedure d’imbarco, tuttavia, l’aereo è rimasto bloccato sulla pista a causa di un inconveniente tecnico che, a detta degli assistenti di volo, sarebbe stato risolto da lì a breve. Chiusi dentro l’aereo e senza area condizionata, dopo un’ora i passeggeri hanno iniziato a protestare. A nulla è valso l’apertura del portellone: “Ci sono stati malori, gente che piangeva e vomitava – ha raccontato il testimone – Un signore si è alzato e lamentava un malore, poco dopo in molti hanno fatto lo stesso e si è scatenato il panico a bordo. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - “Gente che vomitava a bordo e in preda allo shock”: la disavventura dei passeggeri di un volo Ryanair

«C'era gente che vomitava e piangeva». Panico sul volo Ryanair bloccato a Trapani. Passeggeri bloccati in pista al chiuso, senza aria condizionata La disavventura raccontata da un passeggero romano Il volo è partito con notevole ritardo verso la Capitale

"Gente che vomitava in aereo e in preda allo choc. Senza aria condizionata chiusi dentro

