Garlasco niente Dna sulle impronte in casa Poggi | ecco cosa cambia per Andrea Sempio

Dopo diciotto anni di attesa e incertezze, a Garlasco nessuna traccia di DNA sulle impronte di casa Poggi. Le prove che sembravano decisive si sono rivelate inconcludenti, lasciando aperto il mistero dell’omicidio di Chiara Poggi. La giustizia si trova di fronte a un nuovo capitolo, dove l’assenza di tracce genetiche complica ulteriormente il caso, ma apre anche la strada a nuove indagini e interpretazioni.

Diciotto anni dopo l’omicidio di Chiara Poggi, il mistero resta, ma le impronte non parlano più. Nessuna traccia di Dna è emersa dai fogli di acetato che per anni hanno conservato silenziosamente impronte mai analizzate nella villetta di Garlasco. Quelle stesse impronte che, in passato, qualcuno aveva indicato come potenzialmente decisive. Ora, invece, gli accertamenti tecnici smontano una delle piste più promettenti per riscrivere la scena del crimine. E mentre la giustizia concede ad Alberto Stasi la semilibertà , per Andrea Sempio – il nuovo indagato – arriva una parziale ma pesante conferma: «Sempio non si trovava sulla scena del crimine», ribadisce la sua avvocata. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Garlasco, niente Dna sulle impronte in casa Poggi: ecco cosa cambia per Andrea Sempio

In questa notizia si parla di: impronte - garlasco - poggi - niente

Gemelle Cappa, le impronte e il Dna che può riaprire il caso Garlasco. Le cugine, gli amici: chi era con Chiara Poggi il giorno del delitto? - Il caso di Garlasco riemerge con rinnovato interesse, grazie alle gemelle Cappa, Stefania e Paola, che potrebbero fornire nuove chiavi d'interpretazione su quell'orrendo delitto.

Garlasco, niente più dna da comparare sui reperti di casa Poggi. Ma si va avanti sulle impronte Vai su X

Non c’è Dna, o ce n’è una quantità talmente esigua da rendere impossibile l’estrazione di un profilo genetico, nella cosiddetta ‘traccia 10’ né nelle circa 60 impronte repertate nella villetta di Garlasco dove il 13 agosto 2007 fu uccisa Chiara Poggi. Vai su Facebook

Delitto Garlasco, dalle nuove analisi niente Dna dalle impronte; Garlasco, per i consulenti Poggi anche l'impronta 44 non è di Sempio: Non è una scarpa ma la ruota di una bici; Garlasco, «sulle impronte in casa Poggi non c'è Dna»: cosa cambia per Andrea Sempio e i prossimi passi dell'inchiesta.

Garlasco, per i consulenti Poggi anche l’impronta 44 non è di Sempio: “Non è una scarpa ma la ruota di una bici” - it che l’impronta 44 individuata sul muro destro delle scale che portano alla tavernetta della villetta di Garlasco sia l’impronta di ... Riporta fanpage.it

Garlasco, spunta l'impronta 44 mai analizzata. L'orma di una scarpa sul muro della cantina: «Il killer di Chiara Poggi ha perso l'equilibrio» - Un’impronta di scarpa con suola a carrarmato, individuata sul muro destro all'altezza del terzo gradino delle scale che conducono alla cantina dove il corpo di Chiara Poggi è ... Scrive msn.com