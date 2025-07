Inflazione alle stelle il CNDDU chiede al Ministro Valditara misure urgenti | Indennità compensative graduate sulla distanza e co-housing educativo per chi insegna lontano da casa

Con l'inflazione alle stelle, gli insegnanti affrontano crescenti difficoltà economiche, specialmente chi è costretto a lavorare lontano da casa. Il CNDDU chiede al Ministro Valditara misure immediate ed efficaci per alleviare questa situazione critica, proponendo indennità compensative graduate sulla distanza e soluzioni di co-housing educativo. È ora di agire: il benessere degli insegnanti è fondamentale per la qualità della scuola italiana.

Il Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani lancia l'allarme sui costi crescenti che colpiscono gli insegnanti costretti a lavorare lontano da casa. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

