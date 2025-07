Lavoro e caldo estremo | in Umbria scattano i controlli nei cantieri e nelle aziende agricole

Con l’arrivo delle temperature record, l’Umbria si prepara a tutelare la salute dei lavoratori con controlli rigorosi nei cantieri e nelle aziende agricole. La regione ha infatti avviato una vasta campagna di verifica per garantire il rispetto dell’ordinanza emanata dalla presidente Stefania Proietti, che vieta il lavoro all’aperto durante le ore più calde. La sicurezza dei lavoratori è la priorità: nessuno deve rischiare tra il sole di mezzogiorno e il primo pomeriggio.

La Regione Umbria ha avviato una vasta campagna di controlli nei cantieri edili e nelle aziende agricole per verificare il rispetto dell'ordinanza emanata il 13 giugno dalla presidente Stefania Proietti, che vieta il lavoro all'aperto sotto il sole durante le ore più calde della giornata. Il provvedimento, valido fino al 31 agosto 2025, vieta in modo assoluto lo svolgimento di attività lavorative all'esterno tra le 12:30 e le 16:00 nei giorni in cui la piattaforma Worklimate segnala un livello di rischio "Alto" per chi svolge attività fisica intensa sotto il sole. Si tratta di una delle misure più incisive adottate a livello nazionale a tutela della salute dei lavoratori esposti a temperature elevate.