L’appello di Cappato | Continuate a firmare per l’eutanasia legale La proposta del governo negherebbe la libertà di decidere

L’appello di Cappato e l’associazione Luca Coscioni continuano a raccogliere firme per l’eutanasia legale, un diritto fondamentale che rischia di essere negato dalle recenti proposte del governo. Mentre il testo sulla disciplina del suicidio assistito avanza in Parlamento, sono già oltre 25.000 le persone che hanno scelto di sostenere questa causa attraverso la firma digitale. È il momento di far sentire anche la tua voce: unisciti a questa battaglia per la libertà di decidere.

Mentre il testo base della maggioranza per disciplinare l’accesso al suicidio assistito è stato approvato in Commissione al Senato (ed è atteso in Aula il 17 luglio ), l’ associazione Luca Coscioni continua la raccolta firme per il deposito della legge di iniziativa popolare per l’ eutanasia legale. E in pochi giorni sono state oltre 25.000 le persone che hanno sottoscritto online tramite Spid e Cie la proposta ( qui il link alla raccolta firme ). L’obiettivo – precisa l’associazione – è di raccogliere le firme di almeno 50.000 persone in due settimane necessarie per poter depositare la proposta in Parlamento prima della ripresa della discussione sul fine vita prevista in Senato il 17 luglio. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - L’appello di Cappato: ”Continuate a firmare per l’eutanasia legale. La proposta del governo negherebbe la libertà di decidere”

