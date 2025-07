Richard Ashcroft in tour con gli Oasis e nuovo album a ottobre

Preparati a vivere un’estate di musica indimenticabile: Richard Ashcroft, ex leader dei Verve, si prepara a conquistare gli stadi italiani come special guest degli Oasis e a sorprendere con il suo nuovo album “Lovin’ You”, in uscita il 3 ottobre 2025. Dopo anni di attese, il settimo lavoro solista promette emozioni intense e sonorità rinnovate. La sua musica tornerà a riscaldare i cuori e i palcoscenici più grandi: non perdere questa incredibile stagione musicale!

Mentre si prepara a intraprendere il più grande tour dell’anno negli stadi come special guest degli Oasis, Richard Ashcroft annuncia l’uscita del suo nuovo album “Lovin’ You”, prevista per il 3 ottobre 2025 e distribuito da Virgin Music Group. Si tratta del settimo album solista dell’ex leader dei Verve, il primo con brani inediti dal 2018 – anno di uscita di “Natural Rebel” – che segue la raccolta acustica del 2021 “Acoustic Hymns, Vol. 1”. L’album si apre con il primo singolo “Lover” – uscito lo scorso maggio – e rielabora il classico “Love And Affection” di Joan Armatrading, che ha elogiato l’arrangiamento di Ashcroft dicendo: “I love how he’s used my song and I love his song. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Richard Ashcroft, in tour con gli Oasis e nuovo album a ottobre

"Lovin' You", l'album di Richard Ashcroft dal 3 ottobre

