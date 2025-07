AI co-pilota nel laboratorio di PMA | individua gli embrioni che blastocisti

L’innovazione tecnologica rivoluziona la medicina della riproduzione: studi italiani, presentati al 41° congresso ESHRE di Parigi, dimostrano come l’intelligenza artificiale, integrata con tecnologia time-lapse, stia diventando il vero ‘co-pilota’ degli embriologi. Questa sinergia permette di individuare con precisione gli embrioni blastocisti, migliorando le possibilità di successo e personalizzando i trattamenti. Un passo avanti cruciale verso un futuro più promettente per molte coppie in attesa.

Tre studi coordinati dal team di ricerca italiano del gruppo Genera presentati al 41esimo congresso della Società europea di Riproduzione umana ed embriologia ( Eshre ) in corso a Parigi, dimostrano come l’integrazione tra intelligenza artificiale (AI) e tecnologia time-lapse stia cambiando radicalmente le pratiche cliniche in medicina della riproduzione. E l’AI si afferma sempre più come ‘assistente’, ‘co-pilota’ dell’embriologo nel valutare la qualità degli ovociti, lo sviluppo degli embrioni e il momento ideale per la biopsia embrionale, promettendo una gestione più oggettiva, personalizzata, riproducibile ed efficiente dei trattamenti di fecondazione assistita. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

