Orietta Berti | Piaccio ai giovani perché sono me stessa Con Cabaret faremo ballare tutta l’estate

Orietta Berti, la regina dell’estate 2025, conquista i cuori dei giovani con il suo nuovo singolo "Cabaret". Con la sua autenticità e energia contagiosa, dimostra di essere ancora una delle artiste più amate e innovative del panorama musicale. Al suo fianco, Fabio Rovazzi e i Fuckyourclique portano una ventata di freschezza e irriverenza, facendo ballare tutta l’estate. Orietta Berti, icona senza tempo, si rimette dunque in gioco con entusiasmo e stile…

Orietta Berti è già la regina dell’estate 2025 con Cabaret, il nuovo singolo targato Time Records, che già tutti ballano e cantano. Al suo fianco, ancora una volta, c’è Fabio Rovazzi: ormai sono inseparabili dal 2022. Ma c’è anche una grande novità. A loro si sono uniti i Fuckyourclique, uno dei gruppi emergenti più irriverenti della scena urban contemporanea. Orietta Berti, icona della musica italiana, idolo della Gen Z, si rimette dunque in gioco o meglio in pista con Cabaret, già tormentone di quest’estate. E in tanto si appresta a festeggiare 60 anni di sfavillante carriera con un album, in uscita il prossimo inverno, per il quale ha ricevuto 100 canzoni da giovani artisti che vogliono lavorare con lei. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Orietta Berti: “Piaccio ai giovani perché sono me stessa. Con Cabaret faremo ballare tutta l’estate”

