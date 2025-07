UFFICIALE – Inter Women arriva un nuovo acquisto in rosa!

L'Inter Women si anima di nuove energie: in questa estate calda, il club nerazzurro rafforza il suo organico annunciando un importante acquisto. La talentuosa centrocampista islandese Karólína Lea Vilhjálmsdóttir, classe 2001, si unisce alla squadra con un contratto fino al 2028, portando entusiasmo e determinazione. Un passo deciso verso il futuro, che promette grandi emozioni per i tifosi e il successo del team femminile nerazzurro.

Non è solo la squadra maschile a muoversi in questi primi giorni di luglio. Anche l’Inter Women ha comunicato un nuovo acquisto stamattina. COMUNICATO – L’ Inter ha annunciato sul proprio sito: «FC Internazionale Milano comunica l’arrivo in nerazzurro di Karólína Lea Vilhjálmsdóttir. La centrocampista islandese classe 2001 ha firmato con il Club un contratto fino al 30 giugno 2028. La centrocampista della nazionale islandese, che ha trascorso le ultime due stagioni in prestito al Bayer Leverkusen, arriva a titolo definitivo dal Bayern Monaco ». Comincia perciò con il botto la sessione di mercato estiva dell’Inter Women, che l’anno prossimo disputerà per la prima volta nella sua storia la UEFA Champions League. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - UFFICIALE – Inter Women, arriva un nuovo acquisto in rosa!

