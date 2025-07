Isola dei Famosi sondaggi del 2 luglio | chi è l’ultimo finalista

L’Isola dei Famosi 2025 sta per raggiungere il suo epilogo: tra emozioni, sfide e colpi di scena, il programma condotto da Veronica Gentili e Simona Ventura si prepara a svelare il nome dell’ultimo finalista. La puntata di questa sera, mercoledì 2 luglio, rappresenta l’ultima occasione per i concorrenti di dimostrare il loro valore e conquistare il cuore del pubblico. Chi sarà il grande vincitore e quale volto lascerà l’isola con il titolo?

Tempo di finale e vincitori all’ Isola dei Famosi 2025. Il programma condotto da Veronica Gentili insieme a Simona Ventura nel ruolo di opinionista è arrivato alle battute conclusive. La puntata di stasera, mercoledì 2 luglio, permette quindi ai finalisti di affrontare le ultime prove decisive prima del rientro in Italia per riabbracciare le loro famiglie. L’ultimo nodo da sciogliere è però il nome del c oncorrente che completa la rosa dei finalisti con un televoto che vede battersi Teresanna Pugliese e Jey Lillo. Solo uno di loro può contendersi il montepremi con gli altri. Ecco cosa dicono i sondaggi. 🔗 Leggi su Dilei.it