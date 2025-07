Nothing Phone 3 è ufficiale | design quando esce prezzo e caratteristiche tecniche

Il Nothing Phone 3 232 è finalmente arrivato, portando innovazione e stile al mondo degli smartphone. Potente, originale nel design e con una batteria incredibile, rappresenta il primo top di gamma dell’azienda di Carl Pei. La vera rivoluzione si trova nel retro, con un sistema che permette di interagire in modo completamente nuovo. Scopriamo insieme tutte le caratteristiche, il prezzo ufficiale e quando potrai metterlo tra le mani!

Potente il giusto, originale nel design, con una batteria poderosa, è il primo top di gamma dell’azienda di Carl Pei. E la vera novità è il retro, con un sistema che permette di interagire in modo nuovo col telefono. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Nothing Phone 3 è ufficiale: design, quando esce, prezzo e caratteristiche tecniche

In questa notizia si parla di: design - nothing - phone - ufficiale

Samsung presenta Galaxy S25 Edge: un nuovo standard per il design ultrasottile - Samsung ha svelato il Galaxy S25 Edge, un dispositivo che segna il nuovo standard per il design ultrasottile.

Nothing Phone (3) ufficiale: innovazione, potenza e design unico #FunzioniAI #GlyphMatrix #Nothing #NothingPhone #NothingPhone3 #Smartphone #Snapdragon8sGen4 https://ceotech.it/nothing-phone-3-ufficiale-innovazione-potenza-e-design-unico/… Vai su X

Nothing Phone (3): la fotocamera periscopica da 50MP è ufficiale, ecco i primi dettagli Nothing ha appena svelato nuovi dettagli sul suo attesissimo Phone (3)! La fotocamera periscopica da 50MP è pensata "per i creators" e le prime immagini sono sorprend Vai su Facebook

Nothing Phone 3 è ufficiale: design, quando esce, prezzo e caratteristiche tecniche; Nothing Phone (3) è ufficiale: design unico con Glyph Matrix | Disponibilità e PREZZO; Nothing Phone 3 è ufficiale: caratteristiche tecniche, design e Glyph Matrix nel dettaglio.

Nothing Phone 3 è ufficiale: design, quando esce, prezzo e caratteristiche tecniche - “La tecnologia è diventata monotona: gli smartphone si assomigliano tutti tra di loro e offrono la stessa esperienza” ha dichiarato Carl Pei, CEO di Nothing. Si legge su repubblica.it

Nothing Phone 3 è ufficiale: caratteristiche tecniche, design e Glyph Matrix nel dettaglio - Vediamo nel dettaglio tutte le specifiche tecniche ufficiali e le funzioni della nuova interfaccia Glyph Matrix. Secondo multiplayer.it