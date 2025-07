femminicidio a cagliari ergastolo al marito reo confesso

Un tragico caso scuote Cagliari: Igor Sollai, reo confesso del femminicidio della moglie Francesca Deidda, riceve l’ergastolo senza sconti. La sentenza evidenzia la severità della giustizia di fronte a un gesto così orribile, che ha sconvolto una comunità intera. Un triste promemoria dell'importanza di combattere la violenza di genere e di vigilare per proteggere le vittime. La vicenda si conclude con una sentenza esemplare, ma resta il dolore di un'intera città.

Nessuno sconto: ergastolo con un anno di isolamento diurno. E' la condanna inflitta dalla Corte d'assise di Cagliari nei confronti di Igor Sollai, il 43enne in carcere con le accuse di omicidio volontario aggravato e occultamento di cadavere, reo confesso del femminicidio della moglie di 42 anni, Francesca Deidda, sparita da San Sperate, un paese a una ventina di chilometri da Cagliari, il 10 maggio dello scorso anno e i cui resti furono trovati il 18 luglio in un borsone nelle campagne tra Sinnai e San Vito. I giudici hanno confermate tutte le aggravanti, tranne quella per futili motivi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net