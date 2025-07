Calciomercato Torino fatta per Anjorin | le cifre e la verità sulle visite

Il calciomercato del Torino si infiamma con l'acquisto di Tino Anjorin dall'Empoli, un colpo strategico per rafforzare il centrocampo. Le cifre e le visite sono state al centro delle discussioni, ma ora l’attenzione è tutta sulle mosse future. La trattativa, conclusa con successo, promette di portare nuovi stimoli alla squadra e ai tifosi. Ma quali saranno le prossime mosse del club granata? Restate con noi per scoprirlo!

Le ultime sulle mosse di calciomercato del Torino, con l’operazione chiusa per l’arrivo di Tino Anjorin dall’Empoli. I dettagli Il Torino mette a segno un colpo interessante per il proprio centrocampo. Come riportato da Tuttosport, il club granata si è assicurato le prestazioni di Tino Anjorin, centrocampista inglese classe 2001. Il giocatore è atteso in . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Calciomercato Torino, fatta per Anjorin: le cifre e la verità sulle visite

Calciomercato Inter, occhi su Ricci del Torino - Il calciomercato dell'Inter si infiamma con l'interesse per Samuele Ricci del Torino. Secondo Tuttosport, i nerazzurri sono determinati a portare il giovane mediano in squadra, ma la trattativa si preannuncia difficile.

