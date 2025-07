Robbie Williams Bruce Springsteen e Olivia Rodrigo sono tra i concerti più attesi in Italia nel mese di luglio 2025

L’estate 2025 in Italia si preannuncia come la stagione dei grandi concerti, con nomi di calibro internazionale come Robbie Williams, Bruce Springsteen e Olivia Rodrigo pronti a infiammare gli amanti della musica. Tra location suggestive e nuove arene, il calendario è ricco di appuntamenti imperdibili che attraversano tutta la penisola. Domani sera...

Tanti e per tutti i gusti i concerti in Italia previsti nel luglio 2025, con appuntamenti di un folto calendario che copre l’intera penisola da nord a sud nelle suggestive location e nelle nuove arene nate per la musica live. Stasera allo Stadio Olimpico di Roma arriverà Marco Mengoni: partito lo scorso 21 giugno con la data zero di Lignano, il tour dell’artista di Ronciglione approda nella capitale dove ha registrato un sold out. Domani sera allo Stadio San Siro è prevista la seconda ed ultima data italiana di Bruce Springsteen: i concerti che si sarebbero dovuti tenere nel giugno 2024, erano stati rinviati per dei problemi vocali accusati dall’artista ritornato nella penisola a distanza di due anni dagli show al Circo Massimo, Ferrara e Monza. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Robbie Williams, Bruce Springsteen e Olivia Rodrigo sono tra i concerti più attesi in Italia nel mese di luglio 2025

In questa notizia si parla di: concerti - italia - luglio - robbie

Concerti nel 2025 in Italia, le date e le tappe dei tour da non perdere - Nel 2025, l'Italia si prepara ad ospitare una straordinaria lineup di concerti, con un afflusso di pubblico in continua crescita.

Luglio di Fuoco: i Concerti da Non Perdere in Italia! L’estate entra nel vivo e con lei esplodono i grandi concerti! Luglio sarà un mese infuocato per gli amanti della musica: artisti internazionali e italiani calcheranno i palchi di tutta la Penisola, pronti a regal Vai su Facebook

Robbie Williams a Trieste per l’unica data italiana: tutte le info e come acquistare i biglietti; Robbie Williams in concerto a Trieste, unica italiana del 2025; Robbie Williams concerto Italia 2025: biglietti Trieste e scaletta concerto.

Robbie Williams, Bruce Springsteen, Olivia Rodrigo, tra i concerti più attesi in Italia nel mese di luglio 2025 - L'articolo Robbie Williams, Bruce Springsteen, Olivia Rodrigo, tra i concerti più attesi in Italia nel mese di luglio 2025 proviene da Metropolitan Magazine. Riporta msn.com

Concerti 2025, i più attesi di luglio - L’elenco dei maggiori tour in calendario in Italia a luglio (e le anticipazioni sul prossimo mese). Scrive rockol.it