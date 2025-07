Genitori separati possono accedere ai dati universitari dei figli per verificare il mantenimento Ecco cosa hanno detto i giudici SENTENZA

Genitori separati e università: un tema delicato e spesso controverso. La recente sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto chiarisce che, in presenza di un assegno di mantenimento, i genitori hanno il diritto di accedere ai dati universitari del figlio maggiorenne per verificare l’andamento degli studi. Una decisione che bilancia il diritto dei genitori alla trasparenza con la tutela della privacy del giovane. Ecco cosa comporta questa importante pronuncia...

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto ha stabilito un importante principio: i genitori separati che versano un assegno di mantenimento hanno diritto di accedere ai dati relativi alla carriera universitaria del figlio maggiorenne, purché limitatamente alle informazioni necessarie per valutare la prosecuzione degli studi. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

