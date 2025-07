Sfogo Lautaro il retroscena del Corriere della Sera | Non solo Thuram anche questo suo compagno non ha gradito la sua uscita

Lautaro Martinez, protagonista di uno sfogo audace e carico di retroscena, ha fatto emergere tensioni non solo con Thuram ma anche con un altro compagno di squadra. Secondo il Corriere della Sera, le sue parole hanno acceso un riflettore sulle dinamiche interne all’Inter, lasciando intravedere possibili ripercussioni future. Cosa si nasconde dietro queste rivelazioni? E soprattutto, quale sarà l’effetto sul morale della squadra? La risposta potrebbe cambiare le sorti nerazzurre.

. Ecco chi è. Lo sfogo di Lautaro Martinez nel post partita di Inter –Fluminense continua a tenere banco sui quotidiani italiani, alimentando dubbi e tensioni all’interno dello spogliatoio nerazzurro. Il capitano argentino, visibilmente contrariato dopo l’eliminazione dal Mondiale per Club, ha lanciato un messaggio duro e non concordato con la società , rivolgendosi in maniera generica ad alcuni atteggiamenti ritenuti poco professionali. Un attacco che, secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, non sarebbe passato inosservato né all’interno del club né tra i compagni. 🔗 Leggi su Internews24.com