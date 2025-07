Defender al fianco degli Oasis nel tour mondiale

Un connubio tra leggenda e innovazione si prepara a scrivere una nuova pagina di storia musicale e automobilistica. Oasis, iconica band britannica, si riunisce per il loro attesissimo tour mondiale, e al loro fianco troviamo Defender, simbolo di robustezza e avventura di Land Rover, che sarà il partner ufficiale dell'evento. Un matrimonio perfetto tra musica e performance su strada, capace di entusiasmare i fan in ogni angolo del mondo.

