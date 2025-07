Incubo senza fine per chi deve spostarsi | tramvia dal 7 luglio T1 interrotta tra Porta al Prato e Alamanni-Stazione

Firenze si prepara a un'estate di disagi per i pendolari: dal 7 luglio e per circa 70 giorni, la tramvia T1 sarà interrotta tra Porta al Prato e Alamanni, complicando ulteriormente la mobilità cittadina. Un grosso cantiere per la sostituzione dei binari nella curva tra viale Fratelli Rosselli e via Iacopo da... Scopri come affrontare al meglio questa sfida e muoverti senza stress.

Firenze, 2 luglio 2025 – Come se non bastassero i grandi cantieri già in corso, ci mancava anche l’ interruzione della linea T1 della tramvia a rendere ancora più difficile la mobilità a Firenze. Dal 7 luglio, e per circa 70 giorni, la linea T1 sarà interrotta tra la fermata ‘Porta al Prato-Leopolda’ e la fermata ‘Alamanni-Stazione’. Il motivo? Un cantiere per la sostituzione dei binari nella curva tra viale Fratelli Rosselli e via Iacopo da Diacceto, che ha avuto problemi fin dal 2010 perché nata come scambio verso il sottopasso di viale Strozzi. Durante i lavori, sarà attivo un servizio sostitutivo con bus navetta a cura di Autolinee Toscane, con una frequenza stimata di 5-6 minuti nelle ore diurne (fino alle 20) e di 8-10 minuti in serata. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Incubo senza fine per chi deve spostarsi: tramvia, dal 7 luglio T1 interrotta tra Porta al Prato e Alamanni-Stazione

