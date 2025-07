Biasin svela | Ecco perché le parole di Lautaro sono arrivate proprio ora anche altri senatori la pensano come lui Il messaggio…

Fabrizio Biasin svela il motivo per cui le parole di Lautaro Martinez sono arrivate proprio ora, rispecchiando un sentimento condiviso anche da altri senatori dell'Inter. Il giornalista analizza approfonditamente il clima teso nello spogliatoio nerazzurro dopo l'eliminazione dal Mondiale per Club, offrendo una prospettiva unica su un momento cruciale. Ma qual è il vero messaggio dietro queste dichiarazioni e come influenzeranno il futuro della squadra?

Il noto giornalista, Fabrizio Biasin, ha fatto un'analisi sul momento dello spogliatoio dell'Inter dopo le dure parole di Lautaro Martinez. Intervenuto sulle colonne di Libero, Fabrizio Biasin fa una lunga analisi sul clima che si respira nello spogliatoio dell' Inter dopo le parole dure pronunciate da capitan Lautaro Martinez a pochi minuti dall'eliminazione dal Mondiale per Club arrivata per mano del Fluminense. IL PERCHÉ DELL'USCITA DI LAUTARO – « L'uscita di Lautaro a un passo dalle vacanze può sembrare ai più una sparata improvvida: «Ma come, proprio ora che c'è da andare a grattarsi la panza?».

