Calciomercato Milan spiraglio per il rinnovo di Maignan | il punto

Il calciomercato estivo ha portato un sorriso tra i tifosi rossoneri: il portiere Mike Maignan potrebbe presto firmare il rinnovo con il Milan, consolidando il suo ruolo e rafforzando ulteriormente la squadra. Dopo aver rischiato di partire a giugno, ora c‚Äô√® uno spiraglio che apre nuove prospettive. La trattativa si fa concreta e il futuro di Maignan con il Diavolo si preannuncia pi√Ļ solido che mai, garantendo sicurezza tra i pali e ambizioni altissime.

