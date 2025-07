Prato apre il nuovo punto prelievi del Centro Ambulatoriale Angiolini

Prato si arricchisce di un nuovo servizio sanitario di qualità: il punto prelievi del Centro Ambulatoriale Angiolini, situato in via Angiolini 15/a, nel cuore della città. Aperto dal lunedì al sabato dalle 7 alle 10, garantisce comodità e rapidità per tutte le esigenze di analisi. Accessibile liberamente o su prenotazione, rappresenta un punto di riferimento affidabile per la salute dei cittadini. Scopri come può semplificare i tuoi controlli di routine e non solo...

Prato, 2 luglio 2025 - Nuovo servizio al Centro Ambulatoriale Angiolini. La struttura sanitaria in zona piazza del Mercato Nuovo a Prato, per l'esattezza in via Angiolini 15a, ha infatti aperto il punto prelievi, attivo tutti i giorni, dal lunedì al sabato, dalle 7 alle 10. L'accesso è libero o su prenotazione ed è possibile richiedere prelievi di sangue per analisi complete, raccolta di campioni di urine, feci e tamponi, oppure esami ormonali. Nella struttura c'è la presenza fissa di un infermiere dedicato al servizio, oltre a quella del personale amministrativo per l'accettazione dei pazienti.

