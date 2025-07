Covid sintomi variante Stratus e raucedine | cos’è come riconoscerla e perché in Italia circola in estate

Con l’arrivo dell’estate, il Covid con la variante Stratus torna a preoccupare l’Italia, portando sintomi come raucedine, tosse secca e mal di gola. Questa nuova forma del virus ricombinante si diffonde anche tra i mesi più caldi, rendendo fondamentale riconoscere i segnali e capire perché circola proprio in questa stagione. Scopriamo insieme cosa c’è da sapere per proteggersi al meglio e affrontare questa nuova sfida sanitaria.

Il Covid, con la nuova variante Stratus (XFG) e i suoi sintomi, torna a fare notizia per l’ondata estiva di contagi: secondo i medici, causa più spesso raucedine (voce roca) e sintomi come tosse secca e mal di gola. Ecco cosa sapere sul nuovo virus ricombinante che da giugno 2025 cresce anche in Italia. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: sintomi - covid - variante - stratus

Covid, la nuova variante circola in Italia ed Europa: quali sono i sintomi? - Una nuova variante del Covid sta circolando in Italia e in Europa, sollevando preoccupazioni. Con sintomi simili a raffreddore e influenza, è importante riconoscerli tempestivamente.

Covid, cresce la variante Stratus ed è già sorvegliata speciale. Tra i nuovi sintomi c'è la raucedine Vai su X

Covid, cresce la variante Stratus ed è già sorvegliata speciale. Tra i nuovi sintomi c'è la raucedine Vai su Facebook

Covid, cresce la variante Stratus ed è già sorvegliata speciale. Tra i sintomi la raucedine; Covid, cresce la variante Stratus: tra i sintomi c'è la raucedine; Covid estate 2025: la nuova variante Stratus (XFG) sotto osservazione.

Covid, sintomi variante Stratus e raucedine: cos’è, come riconoscerla e perché in Italia circola in estate - Il Covid, con la nuova variante Stratus (XFG) e i suoi sintomi, torna a fare notizia per l’ondata estiva di contagi: secondo i medici, causa più spesso ... Riporta fanpage.it

Covid-19, arriva la variante Stratus. Ecco i sintomi (uno è molto particolare) - Noi di Wired amiamo la tecnologia e stavolta la utilizziamo al meglio per personalizzare i contenuti in base ai vostri interessi, offrendovi un'informazione di qualità. Secondo wired.it