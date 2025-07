Garbatella i Cesaroni tornano sul set | ma i bambini vengono sfrattati dal centro estivo

La Garbatella si risveglia tra polemiche e proteste: mentre i cesaroni tornano sul set, i giovani studenti del centro estivo sono costretti a lasciare le loro scuole. Una situazione che accende gli animi di un quartiere tutto già scosso da tensioni passate. La domanda ricorrente è una: quanto può resistere questa comunità tra cinema e necessità quotidiane? La risposta, forse, dipende dalla capacità di trovare un equilibrio.

La Garbatella è di nuovo sul piede di guerra. E stavolta, a scatenare la rabbia non sono soltanto i parcheggi. Dopo le polemiche di marzo, quando le riprese della serie tv “I Cesaroni” avevano sottratto posti auto al quartiere suscitando scritte e proteste, ora è il turno delle scuole. O meglio, dei bambini. PerchĂ© dal prossimo 11 luglio, il plesso dell’infanzia Coccinella di piazza Damiano Sauli 1 sarĂ trasformato nel set della settima stagione della serie, costringendo decine di famiglie a fare i conti con un trasloco forzato del centro estivo, comunicato – come spesso accade – con tempistiche discutibili. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Garbatella, i Cesaroni tornano sul set: ma i bambini vengono sfrattati dal centro estivo

