Entra in vigore la legge Brambilla contro il maltrattamento degli animali | cosa prevede dal carcere alle multe

Dal primo luglio entra ufficialmente in vigore la legge Brambilla, un passo deciso verso la tutela degli animali. Con pene più severe, che spaziano dal carcere alle multe, questa riforma mira a reprimere con fermezza maltrattamenti, uccisioni e combattimenti illegali. Nonostante alcune critiche, rappresenta una svolta importante nella difesa degli esseri viventi più vulnerabili. Scopriamo insieme tutti i dettagli di questa nuova normativa.

Entra ufficialmente in vigore dal primo luglio la legge Brambilla sui reati contro gli animali. Prevede pene più severe, dal carcere alle multe, per chi maltratta e uccide animali, e anche nei confronti di partecipa e organizza combattimenti. Nonostante le critiche di una parte del mondo animalista, la riforma è stata salutata come una svolta per la repressione dei crimini contro gli animali. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Dai cani alla catena al traffico di cuccioli: entra in vigore proprio oggi, 1 luglio 2025, la riforma dei diritti degli animali, finalmente considerati soggetti giuridici senzienti, meritevoli di tutela in sè - Oggi, 1 luglio 2025, segna una svolta storica nella tutela degli animali in Italia. La legge Brambilla, finalmente entrata in vigore, riconosce gli animali come soggetti giuridici senzienti meritevoli di protezione.

