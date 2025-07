Le tentatrici di Temptation Island 2025 sono pronte a scaldare gli animi e mettere alla prova la fedeltà delle coppie protagoniste. Con il loro fascino irresistibile e personalità decisa, queste tredici donne sono le protagoniste di una sfida tutta da scoprire. Chi saranno le fantasiose tentatrici che metteranno in discussione i legami più forti? Scopriamo insieme chi sono le single di questa emozionante edizione, a partire da Alessia, la prima della lista...

Proprio come i tentatori, anche le tentatrici della tredicesima edizione di Temptation Island sono 13, pronte a mettere alla prova la solidità delle relazioni delle sette coppie protagoniste del reality in onda su Canale 5, in prima serata, da giovedì 3 luglio 2025. Ecco chi sono le affascinanti single, pronte a ‘provocare’ i fidanzati. Chi sono le single di Temptation Island 2025. Alessia. La prima delle tredici tentatrici si chiama Alessia, 24enne che vive in provincia di Napoli e studia Psicologia all’Università. Marianna. Nel villaggio dei fidanzati c’è Marianna, 23 anni, anche lei vive a Napoli. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it