Grazie per essermi stati vicino significa tanto per me | Katy Perry in lacrime nel concerto in Australia Poi il piccolo incidente

La performance di Katy Perry all’Adelaide Entertainment Centre ha toccato il cuore di tutti, mostrando un lato emotivo e autentico dell’artista. Tra lacrime e ringraziamenti, la popstar di Santa Barbara ha condiviso con il pubblico quanto questo momento significhi per lei, ricordando quanto il supporto di chi le è stato vicino sia fondamentale nella sua vita. Un episodio che ci ricorda quanto la musica e l’empatia possano unire i cuori in momenti di vulnerabilità.

Lacrime durante concerto per Katy Perry. La popstar di Santa Barbara non ha trattenuto l’emozione durante l’esibizione di domenica 30 giugno all’Adelaide Entertainment Centre nell’Australia Meridionale. “Grazie per essere stata sempre lì per me, Australia. Significa davvero tutto”, ha gridato al microfono la cantante di “Teenage Dream”, che non è riuscita a trattenere l’emozione. Per lei, infatti, non è affatto un momento facile. Nella vita privata, la cantante e Orlando Bloom si sono separati. L’attore ha così sfilato da single a Venezia nel matrimonio di Jeff Bezos e Lauren Sanchez. Anche a livello professionale, però, le cose non vanno meglio: l’ultimo album “143” è stato un flop. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Grazie per essermi stati vicino, significa tanto per me”: Katy Perry in lacrime nel concerto in Australia. Poi il piccolo incidente

