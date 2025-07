Real Madrid-Borussia Dortmund | dove vederla orario e probabili formazioni

Preparati a vivere un grande spettacolo al MetLife Stadium con il confronto tra Real Madrid e Borussia Dortmund, due giganti del calcio internazionale. Scopri orario, dove vederla in tv e le probabili formazioni di questa sfida imperdibile dei quarti di finale del Mondiale per Club. Un match che promette emozioni intense e sorprese inattese: non perdere l’appuntamento!

Al MetLife Stadium la sfida del Mondiale per Club Real Madrid-Borussia Dortmund: le ultime di formazioni con orario e dove vedere il match in tv Al MetLife Stadium di East Rutherford, New Jersey andrà in scena una delle sfide più attese del Mondiale per Club: Real Madrid-Borussia Dortmund, gara valida per i quarti di finale della .

