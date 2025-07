Clint Eastwood dipendente dalle relazioni sentimentali tutte le sue scappatelle in una nuova biografia

Scopri i retroscena nascosti di Clint Eastwood, l'icona di Hollywood noto per il suo talento e la sua personalità complessa. La nuova biografia "Clint: The Man and The Movies" svela un lato inedito del divo, tra relazioni sentimentali tumultuose e ossessione per le donne, paragonata a una necessità tanto irrinunciabile quanto una sigaretta. Un viaggio dentro la vita privata di un simbolo, che cambierà la percezione di chi lo ha amato e ammirato sul grande schermo.

Un nuovo libro sul divo di Hollywood svelerebbe i retroscena sul suo rapporto ossessivo con le donne, di cui sentiva il bisogno 'come di fumare un'altra sigaretta'. Il rapporto di Clint Eastwood con le donne al centro di nuova biografia, che fae luce sulla sua dipendenza dal gentil sesso e sulle sue relazioni, coiungali ed extraconiugali. In Clint: The Man and The Movies, lo scrittore Shawn Levy, omonimo del regista e produttore di Deadpool 6 Wolverine, ha svelato alcuni dettagli sul privato dell'attore e regista 95enne soffermandosi sui matrimoni con Maggie Johnson e Dina Ruiz e sulle relazioni con le attrici Sondra Locke e Frances Fisher. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Clint Eastwood "dipendente" dalle relazioni sentimentali, tutte le sue scappatelle in una nuova biografia

