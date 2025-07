Paola Caruso | Ho allontanato mia madre biologica dopo averla conosciuta è stato mio figlio a farci ritrovare

Un racconto di emozioni, scoperta e rinascita: Paola Caruso condivide il suo cammino tra dolore e speranza, rivelando come l’amore di un figlio abbia riunito una famiglia divisa dal tempo. La sua storia ci invita a riflettere su quanto possa essere potente il legame tra generazioni, anche dopo molteplici sfide. Continua a leggere per scoprire come questa vicenda abbia trasformato le loro vite in un grande abbraccio di affetto e ricongiungimento.

In un'intervista, Paola Caruso ripercorre il rapporto ritrovato con sua madre biologica, che ha conosciuto a trent'anni. Dopo un periodo iniziale, la showgirl decise di allontanarla, ma le due si sono ritrovate grazie a suo figlio: "Mi chiedeva di continuo dove fosse la nonna. Ora siamo tutti una grande famiglia". 🔗 Leggi su Fanpage.it

