Flavia Pennetta non ha perdonato Alcaraz per le parole a Fognini | Gliel'ho detto non ci provare

In un gesto di sincero affetto e protezione, Flavia Pennetta si è confrontata duramente con Carlos Alcaraz, reo di aver consigliato a Fognini di non ritirarsi. La campionessa italiana ha deciso di mettere i puntini sulle i, ribadendo il suo ruolo di partner e supporter. Questa vicenda rivela quanto i sentimenti degli atleti vadano oltre il campo: sono legami di passione e tutela reciproca. Continua a leggere per scoprire cosa è successo davvero.

Flavia Pennetta ha raccontato cosa ha detto a Carlos Alcaraz dopo che lo spagnolo ha suggerito al marito Fabio Fognini di non ritirarsi e continuare a giocare: "L'ho sgridato, che poi gli mette in testa idee strane". 🔗 Leggi su Fanpage.it

