L'aria di cambiamento infiamma il mondo della Formula 1: Max Verstappen, protagonista indiscusso, si sta confrontando seriamente con la Mercedes per il futuro. La trattativa, ancora in fase embrionale, potrebbe rivoluzionare gli equilibri del paddock nel 2026. Se l'olandese deciderà di unirsi a Toto Wolff, il mercato piloti esploderà , lasciando il seggio di Russell in bilico e aprendo scenari imprevedibili per la stagione a venire. Resta con noi per scoprire tutti i dettagli di questa avventura.

Max Verstappen ha avviato una trattativa con la Mercedes, che sta provando a prendere l'olandese per il 2026. Se Max firmerà per Toto Wolff, Russell andrà via e diventerà un uomo mercato. 🔗 Leggi su Fanpage.it

F1, i promossi e bocciati di Imola: Verstappen un fuoriclasse, Mercedes grande sconfitta - Il Gran Premio di Emilia Romagna di F1 ha visto Verstappen trionfare e le Mercedes in grande difficoltà .

BOMBA mercato piloti: #Verstappen-#Mercedes, manca un solo tassello alla firma #F1 Vai su X

Russell rilancia la sfida: “Io, come Alonso e Schumacher, so aspettare il mio momento”.Il pilota Mercedes parla del contatto con Verstappen, delle voci sul mercato e dell'obiettivo mondiale Vai su Facebook

Verstappen tratta seriamente con la Mercedes, il mercato piloti della F1 è pronto a esplodere - Wolff lo voleva, ha accelerato ed ha il sì in pugno, ma tutto il board Mercedes non sarebbe d'accordo, perché vorrebbe proseguire con Antonelli ... Scrive fanpage.it

F1, Verstappen alla Mercedes, svolta vicina? Il pilota Red Bull interviene e parla del suo futuro - Max Verstappen al centro delle speculazioni di mercato: si vocifera che il corteggiamento Mercedes possa andare a buon fine. Segnala sport.virgilio.it