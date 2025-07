2 luglio | la Madonna della Bruna appare sotto sembianze di una misteriosa ragazza

Il 2 luglio, Matera si anima di un fascino senza tempo: secondo la leggenda, la Madonna della Bruna apparve sotto il volto di una giovane misteriosa, entrando in città a bordo di un carro trainato da un contadino. Questa devozione affonda le sue radici in un retaggio antico, forse legato ai cavalieri longobardi. Un evento che ancora oggi incanta e unisce la comunità in un profondo senso di protezione e fede, rendendo questa data un momento unico e speciale.

La devozione alla Madonna della Bruna è legata all'apparizione di una sconosciuta e misteriosa giovane entrata in città a bordo del carro di un contadino. La Madonna della Bruna è la protettrice di Matera. Il nome deriva con ogni probabilità da una reminiscenza longobarda: «brunja» infatti era il nome della corazza usata dai cavalieri nordici.

