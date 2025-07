Dall' Università di Pisa a Noos | Palagi protagonista del programma di Alberto Angela

Dalla storica Università di Pisa a Noos, il popolare programma di Alberto Angela, Elisabetta Palagi porta il mondo degli animali domestici sotto i riflettori. La sua passione e competenza sono state protagoniste nelle puntate andate in onda e continueranno a coinvolgere il pubblico nelle prossime settimane. Un esempio brillante di come la scienza possa incontrare un vasto pubblico, avvicinando tutti alla meraviglia del mondo animale. Attenzione, perché le sorprese non sono finite!

Pisa, 2 luglio 2025 - L’etologa Elisabetta Palagi, professoressa associata al Dipartimento di Biologia dell’Università di Pisa, è protagonista del programma televisivo Noos – L’avventura della conoscenza condotto da Alberto Angela su Rai 1. Palagi ha partecipato alle puntate andate in onda il 23 e 30 giugno e parteciperà a quelle del 14, 21 e 28 luglio con una rubrica dedicata al mondo degli animali domestici che è stata registrata all’interno dell’Orto Botanico dell’Università di Pisa. In più nella puntata del 7 luglio, Palagi sarà in copertina con una lunga intervista di Alberto Angela: al centro gli studi della professoressa sull’empatia nel mondo animale, tra individui della stessa specie e tra specie diverse, uomo compreso. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Dall'Università di Pisa a Noos: Palagi protagonista del programma di Alberto Angela

