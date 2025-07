Film in streaming su prime video trama cast e location

Se sei alla ricerca di un thriller psicologico avvincente da guardare su Prime Video, "Old" di M. Night Shyamalan è la scelta perfetta. Tratto dalla graphic novel "Castello di sabbia", il film offre una trama ricca di suspense, interpretata da un cast di talento e ambientata in location suggestive. Con circa 108 minuti di pura tensione, questa pellicola ti terrà incollato allo schermo fino all'ultima scena, svelando un mondo di mistero e rivelazioni sorprendenti.

Il film Old, diretto da M. Night Shyamalan, rappresenta un esempio di thriller psicologico del 2021, tratto dalla graphic novel Castello di sabbia di Pierre-Oscar Lévy e Frederik Peeters. Disponibile su piattaforme streaming come Prime Video, questa pellicola si distingue per una durata di circa 108 minuti, offrendo un intrattenimento coinvolgente per gli appassionati del genere. regia, produzione e cast principale del film old. M. Night Shyamalan firma sia la regia che la sceneggiatura del film, assumendo anche il ruolo di produttore insieme a Marc Bienstock e Ashwin Rajan. La produzione è curata da Blinding Edge Pictures e Universal Pictures, con la distribuzione italiana affidata a Universal Pictures International Italy.

