Le borse europee si tingono di ottimismo a metà mattinata, con Milano che si prepara a una seduta all'insegna del progresso. Gli investitori attendono con curiosità l'apertura di Wall Street, dove i future sono in rialzo, alimentando il clima positivo sui mercati. In questo scenario, le trattative tra USA e Ue sui dazi e i dati sull'occupazione americana tengono banco, mentre il dollaro si rafforza contro l’euro. L’indice Stoxx 600 sale dello 0,4%, guidato da Parigi (+1,1%).

Le Borse europee avanzano a metà mattinata mentre si attende l'avvio di Wall Street dove i future sono in rialzo. Sui mercati si respira un clima positivo in vista dei dati sull'occupazione negli Stati Uniti. Si guarda con grande attenzione alle trattative tra Usa e Ue sul fronte dei dazi. Dollaro in recupero, con l' euro che scende a 1,1767 sul biglietto verde. L' indice stoxx 600 guadagna lo 0,4%. In testa Parigi (+1,1%), ed a seguire Madrid (+0,8%), Milano (+0,5%), Francoforte (+0,3%) e Londra (+0,2%). I principali listini sono sostenuti dall' energia (+1,9%), con il petrolio che rialza la testa. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Borsa: l'Europa sale in attesa di Wall Street, Milano +0,5%

