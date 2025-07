Distrutte le gabbie anti nutrie | blitz degli animalisti tra Copparo e Codigoro

Nella fresca ombra della notte, un audace blitz degli animalisti ha preso di mira le gabbie anti-nutrie sparse tra Copparo e Codigoro. Con un gesto deciso, hanno distrutto circa venti trappole, suscitando un acceso dibattito tra tutela animale e agricoltura. Ma cosa si cela dietro questa azione? Le motivazioni sono complesse e aprono un dibattito sulla convivenza tra natura e attivitĂ umana. Le...

Ferrara, 2 luglio 2025 – Blitz degli animalisti la scorsa notte in una risaia nella zona tra Copparo e Codigoro. Sono state distrutte una ventina di gabbie che il proprietario dell'azienda agricola aveva disposto lungo gli appezzamenti per cercare di frenare i danni che il roditore causa a questa coltura. Gli animalisti, dopo aver aperto una sbarra che delimita l'azienda sono entrati probabilmente in sella alle biciclette per non fare rumore. Le gabbie sono state distrutte in parte, in parte buttate nei fossi. Si tratta di strutture di ferro studiate ad hoc per la cattura delle nutrie. "Lo scorso anno - racconta il proprietario del terreno, che chiede l'anonimato per evitare nuove e piĂą pesanti ritorsioni - hanno distrutto una trentina di gabbie.