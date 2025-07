Il Bucintoro del Canaletto venduto a 37 milioni è record

Un incanto di Venezia, il Bucintoro del Canaletto, ha battuto ogni record, aggiudicandosi ben 37 milioni di euro all'asta di Christie's a Londra. La sua celebre veduta marina dei dogi ha conquistato il cuore degli collezionisti, confermando il valore inestimabile dell'arte italiana nel mondo. Un risultato che non solo sottolinea la grandezza dell’artista, ma anche la crescente passione per i capolavori storici. La pietra miliare di un mercato in continua evoluzione.

'Il Ritorno del Bucintoro nel Giorno dell'Ascensione', capolavoro del Canaletto datato 1732 e celebre per la veduta dal mare della Venezia dei dogi, è stato venduto a 31,9 milioni di sterline (37 milioni di euro), nell'asta degli Old Masters da Christie's a Londra, segnando un nuovo record per il grande pittore italiano. Il valore raggiunto è ben oltre le stime che si aggiravano intorno a quota 20 milioni di sterline (circa 24-25 milioni di euro). È stata la terza volta in assoluto che il quadro è stato messo in vendita in 300 anni di storia, dopo gli unici precedenti noti del 1751 e del 1993. Solo di recente si è scoperto che il dipinto arrivò a Londra già pochi anni dopo essere stato completato dal Maestro veneziano e che nel 1736 comparve al numero 10 di Downing Street, affisso - a mo' di simbolo di quel modello di sfarzo associato alle cerimonie della Serenissima - assieme ad altre opere della collezione privata appartenuta a Sir Robert Walpole (1676-1745), primo ministro d'allora di Sua Maestà . 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Il Bucintoro del Canaletto venduto a 37 milioni, è record

In questa notizia si parla di: milioni - bucintoro - canaletto - venduto

Il ritorno del Bucintoro il giorno dell’Ascensione, capolavoro di Canaletto, da alcuni ritenuto la sua migliore opera a oggi in mani private, è stata venduta da Christie’s a Londra per oltre 31 milioni di sterline (37,2 milioni di euro): è record per l’artista, mai una su Vai su Facebook

Canaletto da record: 37 milioni per il Bucintoro dell’Ascensione; Capolavoro di Canaletto venduto da Christie's a 31 milioni di sterline; Il Bucintoro del Canaletto venduto a 37 milioni, è record.

Il Bucintoro del Canaletto venduto a 37 milioni, è record - 'Il Ritorno del Bucintoro nel Giorno dell'Ascensione', capolavoro del Canaletto datato 1732 e celebre per la veduta dal mare della Venezia dei dogi, è stato venduto a 31,9 milioni di sterline (37 mili ... Si legge su ansa.it

Canaletto da record: 37 milioni per il Bucintoro dell’Ascensione - Capolavoro del Settecento veneziano venduto da Christie's a Londra al prezzo più alto mai raggiunto "Il ritorno del Bucintoro nel giorno dell’Ascensione" di Canaletto è stato aggiudicato per 31,9 mili ... Secondo msn.com