Rivoluzione Dacia per Duster svolta epocale per il SUV

La rivoluzione Dacia sta per cambiare radicalmente il volto del Duster, il SUV che ha conquistato il cuore degli italiani. Con un nuovo allestimento all’orizzonte, questa svolta epocale promette di ridefinire gli standard di qualità e convenienza, consolidando la posizione di Dacia nel mercato automobilistico. In un contesto di mercato ancora in ripresa, il Duster si prepara a scrivere un nuovo capitolo di successo. Scopriamo insieme cosa riserva il futuro di questo iconico modello.

Dacia sta già lavorando a un nuovo allestimento per la Duster. Era inevitabile finisse così anche per questo modello di grande successo In un mercato che stenta a tornare ai livelli di vendita del periodo pre pandemia, le auto di Dacia sono tra le più apprezzate dagli italiani. L’ottimo rapporto qualità -prezzo nonché la presenza di. L'articolo Temporeale Quotidiano. 🔗 Leggi su Temporeale.info © Temporeale.info - Rivoluzione Dacia per Duster, svolta epocale per il SUV

In questa notizia si parla di: dacia - duster - rivoluzione - svolta

Dacia Duster, la piattaforma CMF-B alza il livello complessivo; Cambio del logo e ultimazione dell'elettrico: così Dacia si prepara alla rivoluzione dell'auto; Dacia Duster, la piattaforma CMF-B alza il livello complessivo.

Dacia Duster pronto alla rivoluzione elettrica: sarà ancora tra le più accessibili? - Nel frattempo, Dacia lancerà entro fine anno una versione ibrida 4x4 del nuovo Duster, presentato a fine 2024. Come scrive motorisumotori.it

Dacia Duster elettrica: il fuoristrada economico che si prepara alla svolta green - Dell’arrivo della sua prima versione completamente elettrica. Segnala tecnoandroid.it