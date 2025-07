Gabriel Garko sulla sedia a rotelle dopo un infortunio sul set il video dall' ospedale e la preoccupazione dei fan

Gabriel Garko, protagonista di un forte infortunio sul set, ha condiviso con i fan le sue condizioni da un ospedale, seduto sulla sedia a rotelle e con le stampelle. Dopo aver mostrato il dietro le quinte di “Colpa dei sensi”, ora il suo ritorno sui social è accompagnato da preoccupazione e affetto. Nonostante tutto, Gabriel rassicura: "Non mollo!", lasciando tutti speranzosi che presto tornerà in forma e pronto a riprendere il suo cammino.

Infortunio sul set per Gabriel Garko, che soltanto il giorno prima aveva pubblicato su Instagram un interessante “dietro le quinte” delle riprese della nuova fiction Mediaset Colpa dei sensi. Ora è tornato sui social ma da un ospedale, seduto sulla sedia a rotelle e con stampelle in mano. Non ha spiegato cosa sia successo, ma ha rassicurato i fan: "Nonostante tutto, non mollo!. 🔗 Leggi su Milleunadonna.it

