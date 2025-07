Panucci difende la Juve | I bianconeri hanno fatto una partita molto seria Poi su Vlahovic | A me non piace come si muove vi spiego il perché

In un dibattito acceso, Christian Panucci difende la Juventus, sottolineando l’impegno e la serietà mostrata dai bianconeri contro il Real Madrid. Tuttavia, non manca di esprimere alcune critiche su Dusan Vlahovic, evidenziando un suo particolare modo di muoversi in campo. La partita ha dimostrato una Juve compatta e determinata, ma cosa ci riserva il futuro? Scopriamolo insieme.

Panucci commenta l'eliminazione della Juventus contro il Real Madrid e si sofferma su Dusan Vlahovic: ecco cos'ha detto. Christian Panucci, ospite dagli studi di Canale 5, ha commentato l'eliminazione della Juventus dal Mondiale per Club 2025 dopo la sconfitta contro il Real Madrid. Nonostante il risultato negativo, Panucci ha evidenziato come la squadra bianconera abbia dato il massimo, nonostante i limiti fisici e tecnici. Ecco cos'ha detto. REAL MADRID JUVE – « La Juventus ha fatto una partita molto seria. È vero che il Real Madrid camminava nel primo tempo, ma la Juve ha dato tutto quello che poteva, con i limiti del momento ».

