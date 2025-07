Incidente in FiPiLi scontro tra veicoli e uno scooter | traffico in tilt

Un incidente gravissimo sulla Fi-Pi-Li ha provocato caos e traffico in tilt tra Pontedera e Montopoli. La scena, drammatica e caotica, ha visto coinvolti più veicoli, tra cui uno scooter e diverse auto, creando una situazione di emergenza immediata. I soccorritori si sono mobilitati rapidamente per prestare assistenza ai feriti. La viabilità è stata compromessa per ore, lasciando gli automobilisti in attesa di risposte e chiarimenti.

Pontedera, 2 luglio 2025 – Grave incidente in Fi-Pi-Li. È successo intorno alle 11 di mercoledì 2 luglio tra Pontedera e Montopoli in direzione Firenze. Nello scontro sono rimasti coinvolti diversi veicoli, tra cui uno scooter, due auto e un furgone. Subito dopo l’incidente è stato lanciato l’allarme al 112. I soccorritori si sono subito attivati, ambulanze sono state inviate dalla centrale operativa del 118 della Asl Toscana Nord Ovest. Sul posto anche la polizia stradale per i rilievi e per la gestione della viabilità . In base alle prime informazioni ad avere la peggio sarebbe stato l’uomo in scooter, portato in codice rosso in ospedale. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Incidente in FiPiLi, scontro tra veicoli e uno scooter: traffico in tilt

In questa notizia si parla di: incidente - scontro - veicoli - scooter

