Bambina in shock anafilattico a 1 anno e mezzo dopo aver mangiato brioche al bar della spiaggia

Una giornata di relax al mare si è trasformata in un dramma quando, a Lido degli Estensi, una bambina di 18 mesi ha vissuto un grave choc anafilattico dopo aver assaggiato una brioche alla crema di pistacchio. In un attimo la sua condizione si è aggravata: ecco cosa è successo e come i soccorsi sono intervenuti tempestivamente per salvarle la vita.

Lido Estensi (Ferrara), 2 luglio 2025 – Ha assaggiato una brioche con la crema di pistacchio e d è andata in choc anafilattico. Giusto il tempo di avvicinarla alla bocca ed è scattato l’allarme. E’ successo a Lido degli Estensi dove una bambina di un anno e mezzo è stata portata d'urgenza al pronto soccorso pediatrico dell'ospedale Sant'Anna di Cona (Ferrara) in choc anafilattico. La piccola si è sentita male immediatamente mentre si trovava con i genitori nel bar di un bagno. I titolari dello stabilimento hanno immediatamente lanciato l'allarme, sul posto sono arrivati gli operatori sanitari che, dopo le prime cure, hanno trasportato con codice di massima gravità la piccola a Cona. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Bambina in shock anafilattico a 1 anno e mezzo dopo aver mangiato brioche al bar della spiaggia

