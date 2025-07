BeeRiver On Tour | la birra artigianale arriva a Calci

Preparati a vivere un’esperienza indimenticabile: BeeRiver on Tour sbarca a Calci, portando nel cuore della Valgraziosa la magia della birra artigianale. Due giorni all’insegna di sapori autentici, creatività e convivialità, in un evento che celebra i mille volti di questa bevanda in continua evoluzione. Non perdere l’occasione di scoprire le eccellenze del settore e lasciarti conquistare dal fascino delle nuove creazioni. La festa è alle porte: ti aspettiamo!

Calci (PI), 2 luglio 2025 – Venerdì 4 e sabato 5 luglio a Calci, all’interno del parco della Fonderia, si svolgerà il nuovo appuntamento con BeeRiver on Tour. Dopo il successo della prima edizione organizzata a Lucca, BeeRiver si avvicina a Pisa approfittando dell’accoglienza della Valgraziosa: i mille volti della birra artigianale accenderanno i riflettori sulle molteplici espressioni di un settore in effervescente espansione, tra pura e semplice gratificazione del palato, festosa socializzazione e approfondimento culturale. Sei birrifici presenteranno una selezione di alta qualità della produzione brassicola del Granducato: La Staffetta di Calci, Birrante di Vicopisano, Degged di Livorno, Radical Brewery di Porcari, Badalà di Montemurlo. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - BeeRiver On Tour: la birra artigianale arriva a Calci

beeriver - calci - tour - birra

