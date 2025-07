Caldo le ordinanze anti-afa fermano tre milioni di lavoratori

L’ondata di caldo estivo sta mettendo a rischio la salute di milioni di lavoratori italiani, con le ordinanze anti-afa che colpiscono già tre milioni di persone. Quindici regioni hanno adottato misure per limitare o vietare le attività all’aperto nelle ore più calde, come il Piemonte, che dalle 12.30 alle 16 proibisce lavori pesanti sotto il sole. La tutela della salute diventa prioritaria, ma quali saranno le ripercussioni sul lavoro e sull’economia?

Sono già quindici le Regioni che hanno firmato ordinanze per vietare o limitare le attività all’aperto nelle ore più calde della giornata. Il Piemonte poche ore fa: dalle 12.30 alle 16 niente lavori sotto il sole per chi svolge mansioni fisicamente intense, come in edilizia, agricoltura, logistica e florovivaismo. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Caldo, le ordinanze anti-afa "fermano" tre milioni di lavoratori

In questa notizia si parla di: ordinanze - caldo - anti - fermano

Bollino rosso in Italia, dov’è vietato lavorare in queste Regioni: ordinanze anti-caldo - L’estate 2025 si apre con temperature record e un bollino rosso che impone restrizioni in molte regioni italiane.

CANTIERI CHIUSI PER IL CALDO / In Friuli Venezia Giulia la Fim Cisl denuncia condizioni insostenibili per i metalmeccanici, mentre il Veneto adotta le prime misure anti-caldo. Lombardia, Emilia-Romagna, Sardegna e Abruzzo già in campo con ordinanze c Vai su Facebook

Caldo in Veneto, Zaia firma l'ordinanza: da luglio ad agosto i lavoratori a rischio si fermano dalle 12:30 alle 16; Caldo record, la Lombardia e altre 12 Regioni fermano i lavori all'aperto; Caldo torrido, stop al lavoro nei cantieri: cresce la mappa delle regioni che fermano le attività.

Cgil, 'serve ordinanza per fermare attività nelle ore più calde' - Fermare le attività lavorative nelle ore più calde della giornata, almeno nei settori dove più alto è il rischio per la salute. ansa.it scrive

Ordinanza anti-caldo, Battaglia (Filca Cisl): "Ora piena applicazione per tutelare chi lavora all’aperto" - Il segretario provinciale del sindacato: "Le norme ci sono, ma vanno fatte rispettare con controlli seri e con la collaborazione di tutti" ... Lo riporta cuneodice.it